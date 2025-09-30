Сергій Стаднюк

У заключному матчі десятого туру української Другої ліги Локомотив на своєму полі здолав дубль Лівого Берега.

Гості повели вже на 14-й хвилині завдяки влучному удару Гереша. Однак ще до перерви Сахненко відновив паритет.

У другому таймі Осей Бонсу знову вивів гостей уперед. Однак ключовим став відрізок у середині 45-хвилинки. Головатенко зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини Лях відправив переможний м’яч у сітку суперника.

Локомотив набрав 19 очок і на відстань у три бали наблизився що лідерів групи Б у особі Тростянця та Колоса-2.

Друга ліга, група Б, десятий тур

Локомотив – Лівий Берег-2 3:2

Голи: Сахненко, 34, Головатенко, 76, Лях, 78 – Гереш, 14, Осей Бонсу, 58

Локомотив: Беліменко, Ярмак (Головатенко, 63), Сираш, Коновалов, Сахненко, Савчук Олександр (Сабалаєв, 63), Савчук Петро (Тітаренко, 63), Мельниченко, Мочевінський, Мордас (Лях, 55), Багрій.

Лівий Берег-2: Домолега, Цюрпалевич-Семочко, Мариновський, Сизонюк, Селін Денис, Тіщенко, Галас, Бойченюк, Осей Бонсу (Міщенко, 70), Галоян (Шакун, 83), Гереш (Пасічний, 70).

Попередження: Ярмак, Сахненко – Мариновський, Селін, Тіщенко