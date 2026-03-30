Луческу перенесе операцію на серці
80-річному фахівцю встановлять дефібрилятор
22 хвилини тому
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу перенесе операцію на серці. Після втрати свідомості на тренуванні національної команди 80-річний фахівець пройшов коронарну ангіографію. Слова наводить gsp.ro.
Обстеження не виявило критичних патологій, проте лікарі ухвалили рішення встановити тренеру дефібрилятор для регулювання серцевого ритму.
Операційне втручання заплановане на 31 березня. Очікується, що досвідчений тренер перебуватиме під наглядом медиків у стаціонарі до кінця поточного тижня.
