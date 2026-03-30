Визначилися півфінальні пари Кубка України з футзалу
Матчі заплановані на 9 квітня
близько 2 годин тому
Фото: Кардинал Авангард
Відбулося жеребкування стадії 1/2 фіналу Кубка України з футзалу сезону 2025/2026.
У першій парі півфіналу Кардинал Авангард зустрінеться з Соколом. Другу путівку до фіналу розіграють у столичному дербі команди Київ-Футзал та ХІТ.
1/2 фінала Кубка України з футзалу
Сокіл (Хмельницький) – Кардинал Авангард (Рівне)
ХІТ (Київ) – Київ-Футзал
Півфінальні матчі заплановані на 9 квітня. Фінальна гра за трофей відбудеться 10 квітня о 18:00.
