Відомий румунський наставник Мірча Луческу розповів про свій досвід роботи в українському футболі, де у різні роки очолював донецький Шахтар (з 2004 по 2016) та київське Динамо (з 2020 по 2023).

«Ми перемогли у внутрішньому чемпіонаті, де команда не мала традицій, і в Європі. Також ми випустили багато гравців, які згодом зарекомендували себе у вищих лігах: Фернандіньо, Вілліан, Алекс Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Мхітарян, Мудрик», – згадав тренер період на чолі «гірників».

Також фахівець пояснив, чому покинув столичний клуб у 2023 році.

«Я прийняв пропозицію очолити київський клуб в 75 років, і це підтверджує, що вік ніколи не був для мене тягарем. Однак потім почалася війна, і стало неможливим грати у футбол так, як хотів цього я», – повідомив тренер для Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Луческу прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього.