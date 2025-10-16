Лунін отримав від спонсора Реала новий автомобіль
Футболістам мадридської команди були надані шикарні машини
Голкіпер національної збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін отримав в безкоштовне користування новий автомобіль вартістю понад 160 тисяч євро.
Німецький автоконцерн BMW, який має з Реалом багаторічний спонсорський контракт, надав гравцям команди Хабі Алонсо нові автомобілі.
Зокрема, український голкіпер мадридців Андрій Лунін отримав BMW M5 вартістю понад 160 тисяч євро.
Лунін у цьому сезоні за Реал не грав. Контракт Луніна з Реалом чинний до 30 червня 2030 року. Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює гравця у 18 мільйонів євро.
