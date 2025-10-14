Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін вирішив залишити клуб, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, 26-річний воротар не бажає й надалі залишатися у тіні Тібо Куртуа та шукає команду, де зможе отримувати стабільну ігрову практику. Свій намір він озвучив керівництву іспанського гранда.

Інтерес до Луніна виявляють Астон Вілла, що розглядає варіанти на випадок заміни Еміліано Мартінеса, а також турецький Галатасарай. Однак жодна з пропозицій поки що не вразила українця. Реал оцінює його трансфер у сумі від 25 до 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лунін так і не з'явився на полі у складі першої вершкової команди, що лише посилило його бажання змінити клубну обстановку.

Раніше повідомлялося, що Лунін стане першим номером Реала.