Володимир Кириченко

УАФ пояснила відсутність голкіпера Реала Андрія Луніна у заявці команди на плей-оф кваліфікації до ЧС-2026.

Як повідомляє The Athletic, в УАФ заявили, рішення про його відсутність було технічним: склад на матч був сформований за два тижні до гри, у той час як Лунін протягом трьох місяців не виходив на поле за Реал.

В асоціації підкреслили, що між голкіпером і головним тренером Сергієм Ребровим жодних проблем немає.

Джерела близькі до Луніна наголошують, що він залишається «своїм» для збірної і його прогрес у клубі викликає гордість у національній команді.

Раніше стало відомо, хто розсудить збірні України та Швеції у плей-оф кваліфікації ЧС-2026.