В УАФ пояснили відсутність Луніна у заявці збірної України на плей-оф відбору ЧС-2026
Чи є конфлікт між Ребровим та голкіпером Реала?
близько 1 години тому
УАФ пояснила відсутність голкіпера Реала Андрія Луніна у заявці команди на плей-оф кваліфікації до ЧС-2026.
Як повідомляє The Athletic, в УАФ заявили, рішення про його відсутність було технічним: склад на матч був сформований за два тижні до гри, у той час як Лунін протягом трьох місяців не виходив на поле за Реал.
В асоціації підкреслили, що між голкіпером і головним тренером Сергієм Ребровим жодних проблем немає.
Джерела близькі до Луніна наголошують, що він залишається «своїм» для збірної і його прогрес у клубі викликає гордість у національній команді.
