Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо надав вихідні гравцям команди, які не вирушили до національних збірних.

За інформацією DefensaCentral, відпочинок отримав і український воротар Андрій Лунін. Індивідуальні заняття продовжать лише Карвахаль, Рюдігер, Трент Александер-Арнольд та Менді, які відновлюються після травм.

Варто зазначити, що цього сезону Лунін ще не з'являвся на полі у складі Реалу. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2030 року. Українець перебуває в Реалі з 2018 року і за цей час голкіпер провів 62 матчі за королівський клуб, пропустив 70 м'ячів та 22 рази зберіг ворота «на замку».

Раніше повідомлялося, що Лунін зіграв в основному складі Реала проти академії клубу.