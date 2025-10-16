Іспанський наставник мадридського Реала Хабі Алонсо ухвалив рішення щодо майбутнього українського голкіпера Андрія Луніна, повідомляє Benrabeu Digital.

Згідно з інформацією джерела, 43-річний фахівець має намір попрощатися з 26-річним воротарем уже взимку і довів свою позицію до президента клубу Флорентіно Переса.

Після восьми турів Реал набрав 21 очко та очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два бали.

У наступному турі команда вирушить у гості до Хетафе. Матч відбудеться 19 жовтня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Цього сезону Лунін поки не провів жодної хвилини за основний склад королівського клубу.

Раніше повідомлялося, що Алонсо не розраховує на зіркового захисника Реала.