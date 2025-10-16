Головний тренер Реала готовий попрощатися з Луніним в зимове трансферне вікно
Хабі Алонсо вже повідомив це президенту клубу
близько 2 годин тому
Іспанський наставник мадридського Реала Хабі Алонсо ухвалив рішення щодо майбутнього українського голкіпера Андрія Луніна, повідомляє Benrabeu Digital.
Згідно з інформацією джерела, 43-річний фахівець має намір попрощатися з 26-річним воротарем уже взимку і довів свою позицію до президента клубу Флорентіно Переса.
Після восьми турів Реал набрав 21 очко та очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два бали.
У наступному турі команда вирушить у гості до Хетафе. Матч відбудеться 19 жовтня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Цього сезону Лунін поки не провів жодної хвилини за основний склад королівського клубу.
