Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не має наміру продовжувати чинний контракт із клубом, повідомляє El Nacional.

Угода 33-річного голкіпера діє до 2027 року. За даними джерела, після завершення контракту Куртуа може або завершити кар’єру, або підписати останній великий контракт – ймовірно, з одним із клубів Саудівської Аравії. Також не виключається його повернення до бельгійського Генка, де він розпочинав свій професійний шлях.

Президент Реала Флорентіно Перес розглядає українця Андрія Луніна як головного кандидата на позицію першого номера після відходу Куртуа. Втім, щоб отримати цей шанс, Луніну доведеться залишатися другим воротарем до завершення контракту бельгійця, і невідомо, чи вистачить йому терпіння чекати.

Альтернативою для мадридського клубу може стати нідерландський воротар Барт Вербрюгген із Брайтона, за яким уже спостерігають скаути Реала.

У поточному сезоні 26-річний Лунин ще не виходив на поле у складі мадридців.

Нагадаємо, Лунін не поїхав до збірної України на матчі відбіркового турніру ЧС-2026 проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1).