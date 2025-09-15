Михайло Цирук

Дочекалися! У вівторок, 16 вересня, поєдинками Атлетіка Більбао з Арсеналом та ПСВ проти бельгійського Юніона стартує основний етап Ліги чемпіонів 2025/26. Другий в історії розіграш нового формату, розіграш, де на основній стадії виступатиме пʼятеро українців, і вже в перший ігровий день на нас чекає кілька дуже цікавих протистоянь.

Пропонуємо до вашої уваги анонс першого ігрового дня в новому розіграші Ліги чемпіонів.

19:45 Атлетік - Арсенал

Попри те, що Атлетік підходитиме до цього матчу після сенсаційної поразки від Алавеса (0:1), старт сезону у виконанні басків все одно можна вважати вдалим. Три пермоги у чотирьох матчах Ла Ліги, одна з яких - над фіналістом минулої Ліги конференцій Бетісом (2:1) дає надію на те, що й на старті Ліги чемпіонів команда зможе дати бій.

Проте й Арсенал також в порядку. Лондонські каноніри мають ті самі три перемоги в чотирьох матчах та єдину поразку від Ліверпуля (1:0), який цього сезону поки не втрачає очок. Отож, на Сан-Мамесі може вийти справжній бій. Звісно, фаворитом його буде команда Мікеля Артети, проте на своєму полі баски здатні творити справжні дива.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Арсеналу

19:45 ПСВ - Юніон

У другому матчі раннього слота учасник 1/8 фіналу минулого сезону ПСВ перевірить на міцність дебютанта турніру - Юніон Сент-Жиллуаз. З фаворитом цього дербі Бенілюксу теж усе ясно, хоча в чемпіонаті Бельгії Юніон також йде дуже непогано.

Після семи турів команда має в активі 17 очок, лідирує в турнірній таблиці та не має в пасиві жодної поразки, на відміну від ПСВ, який не так давно згорів новачку елітного дивізіону Телстару (0:2). Втім, Ліга чемпіонів - це зовсім інший турнір, тож про справи у внутрішніх чемпіонатах тут, на деякий час, точно треба забути.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСВ

22:00 Бенфіка - Карабах

Анатолій Трубін і Георгій Судаков розпочинатимуть основну стадію ЛЧ матчем із суперником, втрати очок з яким точно не зрозуміє ніхто. Карабах героїчно продерся до етапу Ліги, подолавши три раунди кваліфікації, однак тут прогнозовано буде одним з аутсайдерів, тож лісабонській Бенфіці не повинно завадити погіршення настрою після втрати очок в останній грі чемпіонату проти Санта-Клари (1:1).

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Бенфіки

22:00 Реал - Марсель

Цього сезону Марсель називали однією з тих команд, які потенційно можуть скласти конкуренцію ПСЖ у чемпіонській боротьбі Ліги 1, проте старт сезону у виконанні підопічних Роберто Де Дзербі відверто не вражає. У чотирьох турах національної першості провансальці зазнали вже двох поразок: від Ренна в першому турі (0:1) та від Ліона в третьому (0:1).

Реал подібних проблем наразі не має, вигравши чотири з чотирьох стартових поєдинків Ла Ліги. Тож фаворитизм вершкових у цій зустрічі не підлягає жодним сумнівам, хоча хто знає, можливо французький клуб підготує рекордсмену за кількістю перемог у ЛЧ неприємний сюрприз.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Реалу

22:00 Тоттенгем - Вільярреал

На старті сезону Тоттенгем Томаса Франка справді показує себе міцним колективом, з яким доведеться рахуватися. Попри поразку від Борнмута у третьому турі (0:1), хороших моментів було значно більше. Хороший відрізок у матчі за Суперкубок УЄФА з ПСЖ, впевнена перемога над Ман Сіті (2:0) та три сухі звитяги у чотирьох матчах АПЛ говорять про те, що шпори не просто повертаються, а вже це зробили.

Вільярреал же розпочав сезон значно скромніше. Зі скромними Овʼєдо (2:0) та Жироною (5:0) розібралися без проблем, а от Сельта (1:1) та Атлетіко (0:2) виявилися вже не по зубах. Чи зможе іспанська субмарина не напоротися на гострі англійські шпори?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Тоттенгема

22:00 Ювентус - Боруссія Д

У, мабуть, найстатуснішому матчі ігрового дня на нас чекає рімейк фіналу ЛЧ-1997. Обидві команди підійдуть до нього у непоганій формі, хоча по трьох матчах чемпіонату, звісно, судити важко. Боруссія у першому турі видала драматичну нічию з Санкт-Паулі (3:3), а після цього без проблем розібралася з Уніоном (3:0) та Гайденгаймом (2:0).

Ювентус же наразі йде у Серії А без втрат, розібравшись з Пармою (2:0), Дженоа (1:0), а також здобувши неймовірно драматичну перемогу в суперматчі з Інтером (4:3). Мабуть, через те, що останньої суботи ми вже побачили стару синьйору в матчі проти топклубу, а Боруссія з такими поки не грала, саме Юве вважатимуться невеликим фаворитом пари. Плюс, на користь команди Ігора Тудора гратиме фактор домашніх трибун, які гнатимуть свою команду вперед.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ювентуса

У матеріалі використані фото Getty images