Лунін втратив довіру до Арбелоа
Український голкіпер хоче залишити Реал
близько 3 годин тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Український воротар Андрій Лунін вирішив залишити мадридський Реал.
За інформацією El Nacional, Лунін не довіряє обіцянкам головного тренера Альваро Арбелоа, який у приватній бесіді пообіцяв надати йому ігровий час у кількох матчах сезону, що залишилися.
Футболіст вважає, що для розвитку кар'єри йому краще перейти до клубу, де зможе стати основним голкіпером.
У поточному сезоні Лунін провів за Реал три матчі та пропустив вісім м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Челсі можуть купити голкіпера збірної України.