Український воротар Андрій Лунін вирішив залишити мадридський Реал.

За інформацією El Nacional, Лунін не довіряє обіцянкам головного тренера Альваро Арбелоа, який у приватній бесіді пообіцяв надати йому ігровий час у кількох матчах сезону, що залишилися.

Футболіст вважає, що для розвитку кар'єри йому краще перейти до клубу, де зможе стати основним голкіпером.

У поточному сезоні Лунін провів за Реал три матчі та пропустив вісім м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Челсі можуть купити голкіпера збірної України.