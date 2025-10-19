Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко зізнався, що не очікував такого результату у матчі проти Епіцентру, який завершився поразкою 1:3.

За його словами, команда серйозно готувалася до поєдинку в період міжнародної паузи та розраховувала показати зовсім іншу гру. Лупашко також згадав минулі зустрічі, в яких Карпати примудрялися брати очки навіть у гірших обставинах.

«Можна казати, що це футбол і гра складається з різних фаз, але важко приймати такий результат. І ми, і вболівальники, і фанати – всі хотіли іншого сьогодні. Але склалося, як склалося.

Це дуже засмучує, бо дивлячись на те, як працювали гравці під час цих 2 тижнів, ти не міг очікувати такого результату.

Те, як ми вийшли зі складної ситуації, коли ми провели гарні матчі проти Динамо, Оболоні, Олександрії – вони не могли давати думку, що сьогодні буде такий матч. Це боляче, напевно», – заявив Лупашко для Футбол360.