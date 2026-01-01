Луїс Енріке — найкращий тренер 2025 року за версією Score 90
Коуч ПСЖ випередив Артету та Гвардіолу
близько 2 годин тому
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке визнаний найкращим тренером 2025 року за версією популярного футбольного акаунта Score 90 у соціальній мережі X.
Іспанський фахівець очолив рейтинг після надзвичайно успішного сезону на чолі ПСЖ, випередивши низку топтренерів провідних європейських клубів.
Топ-5 найкращих тренерів 2025 року за версією Score 90 виглядає так:
Луїс Енріке — Парі Сен-Жермен, Франція
Мікель Артета — Арсенал, Англія
Венсан Компані — Баварія, Німеччина
Хосеп Гвардіола — Манчестер Сіті, Англія
Ганс-Дітер Флік — Барселона, Іспанія
У минулому сезоні під керівництвом Луїса Енріке ПСЖ досяг історичних результатів. Парижани виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Кубок і Суперкубок країни. Окрім цього, французький гранд дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу, здобув Суперкубок УЄФА та тріумфував у Міжконтинентальному кубку.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ може запропонувати Луїсу Енріке довічний контракт.
