Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке визнаний найкращим тренером 2025 року за версією популярного футбольного акаунта Score 90 у соціальній мережі X.

Іспанський фахівець очолив рейтинг після надзвичайно успішного сезону на чолі ПСЖ, випередивши низку топтренерів провідних європейських клубів.

Топ-5 найкращих тренерів 2025 року за версією Score 90 виглядає так:

Луїс Енріке — Парі Сен-Жермен, Франція Мікель Артета — Арсенал, Англія Венсан Компані — Баварія, Німеччина Хосеп Гвардіола — Манчестер Сіті, Англія Ганс-Дітер Флік — Барселона, Іспанія

У минулому сезоні під керівництвом Луїса Енріке ПСЖ досяг історичних результатів. Парижани виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Кубок і Суперкубок країни. Окрім цього, французький гранд дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу, здобув Суперкубок УЄФА та тріумфував у Міжконтинентальному кубку.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ може запропонувати Луїсу Енріке довічний контракт.