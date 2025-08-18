Павло Василенко

ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, не має наміру спочивати на лаврах. Головний тренер парижан Луїс Енріке розкрив головну мету своєї команди на цей сезон.

«Ми хочемо захистити титул переможців Ліги чемпіонів. Це наша головна мета цього сезону. Ми знаємо, що це буде дуже важко, тому що дуже рідко трапляється, щоб команди вигравали Лігу чемпіонів двічі поспіль, але ми спробуємо це зробити», – цитує Енріке видання RMC Sport.

Забарний став гравцем ПСЖ минулого тижня, підписавши контракт на п’ять років. Борнмут отримав за українця 63 мільйони євро + бонуси.

Зарплатня захисника в новому клубі складає 4,5 млн євро на рік.

Наступний поєдинок команда Луїса Енріке проведе 22 серпня. У цей день парижани в рамках другого туру чемпіонату Франції вдома зіграють проти Анже.