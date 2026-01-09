Луїс Енріке: «Пенальті зараз є нашим талісманом»
Головний тренер ПСЖ прокоментував перемогу своєї команди у Суперкубку Франції
23 хвилини тому
Парі Сен-Жермен став володарем Суперкубка Франції, здолавши Марсель у драматичному фіналі. Основний час поєдинку завершився результативною нічиєю 2:2, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були футболісти паризького клубу — 4:1.
Ключову роль у вирішальний момент зіграв воротар ПСЖ Люка Шевальє, який відбив два удари гравців провансальської команди.
Після матчу головний тренер парижан Луїс Енріке підсумував успіх команди, слова тренера передає пресслужба французького клубу.
У фіналах завжди зашкалюють емоції. Я вважаю, що ми добре себе проявили. Команда боролася до останньої хвилини. Пенальті зараз є нашим талісманом. Ми задоволені перемогою і раді за наших уболівальників. Ми успішно пройшли це випробування.