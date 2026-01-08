Сергій Разумовський

ПСЖ здобув черговий трофей, обігравши Марсель у матчі за Суперкубок Франції. Основний час завершився бойовою нічиєю 2:2, а долю титулу вирішила серія пенальті, у якій парижани діяли значно впевненіше та перемогли з рахунком 4:1. Для клубу це не лише принциповий успіх у протистоянні з одним із головних історичних суперників, а й ще один доказ стабільності команди у вирішальних матчах, де вирішальне слово часто залишається за психологією та холоднокровністю.

Цей Суперкубок став ювілейним у персональній колекції головного тренера ПСЖ Луїса Енріке на чолі парижан. Завдяки перемозі над Марселем іспанський фахівець довів кількість виграних трофеїв із клубом до десяти. У його доробку з ПСЖ уже є два титули чемпіона Франції та два Кубки Франції, а також три Суперкубки Франції. Окрім внутрішніх трофеїв, команда під керівництвом Енріке виграла й найпрестижніші міжнародні нагороди: по одному разу Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Нагадаємо, Луїс Енріке очолив ПСЖ у липні 2023 року і з перших місяців роботи почав формувати команду, здатну регулярно брати титули як на національній арені, так і на європейському рівні.

Якщо ж говорити про загальну тренерську кар’єру Енріке, то нинішній успіх збільшив його особистий рахунок до 19 трофеїв. Окрім здобутків із ПСЖ, він має дев’ять завойованих титулів із Барселоною, де також залишив помітний слід завдяки поєднанню атакувального стилю та вимогливості до дисципліни. Додатковим підтвердженням його статусу є й індивідуальні відзнаки: Луїс Енріке двічі отримував нагороду найкращому тренеру сезону – у кампаніях 2014/15 та 2024/25.

Цікаво, що українець Ілля Забарний знову не вийшов на поле у вирішальному матчі за трофей. Так було в Суперкубку Європи, Міжконтинентальному кубку.