Луїс Енріке: «Перемога над Марселем повністю заслужена»
Наставник ПСЖ оцінив виступ команди у центральному матчі туру чемпіонату Франції
20 хвилин тому
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке підбив підсумки матчу 21-го туру Ліги 1 проти Марселя, у якому парижани здобули переконливу перемогу з рахунком 5:0.
Ми розраховували на важку зустріч. Перший тайм це підтвердив, але потім ми взяли гору над суперником і показали хороший футбол. Вважаю, що перемога повністю заслужена. Проведення таких матчів за підтримки вболівальників приносить задоволення. Для нас це важливий момент сезону. Ми хочемо додавати від гри до гри і після перемоги над Марселем зробили ще один крок у цьому напрямку. Фанати вірять у команду, ми задоволені й маємо намір продовжувати — наводить слова Луїса Енріке RMC Sport.
Зазначимо, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний увесь матч провів на лаві для запасних.
Після 21 туру чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен очолює турнірну таблицю, маючи 51 очко. Марсель іде на четвертій позиції з 39 балами.
