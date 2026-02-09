Колишній дворазовий чемпіон UFC у важкій та напівважкій вагових категоріях американський боєць Джон Джонс висловив упевненість, що його протеже, олімпійський чемпіон 2020 року з вільної боротьби Гейбл Стівесон, уже у 2027 році зможе завоювати титул UFC у категорії до 120 кг. Слова наводить MMA Mania.

Цілком можливо, що Гейбл побореться за титул UFC вже наступного року. Як тільки він підпише контракт з організацією, його вже нічого не зупинить.

Він вміє вражати суперників ударами, хоча наразі це ще його слабке місце. Проте його навички у боротьбі просто неймовірні: тейкдауни майже неможливо зупинити, граунд-енд-паунд ефективний, а контроль над тілом на землі — бездоганний. У нього є все, щоб здобувати перемоги.