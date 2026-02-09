Пілот Audi Ніко Хюлькенберг поділився планами на сезон після того, як йому вдалося піднятися на подіум. Тепер німець націлений на більше — він прагне виграти Гран-прі. Слова наводить racingnews365.

Виграти гонку Формули-1 — це моя велика мрія. Подіум у мене вже є, тому наступним кроком для мене є перемога. Щоб цього досягти, потрібно максимально використовувати свої можливості та потенціал боліда.

Звісно, багато залежить від того, наскільки конкурентоспроможними ми будемо цього сезону і на якому рівні опиняться інші команди. Поки що передбачити складно. Так, перемога стане здійсненням мрії, але потрібно проявити терпіння і побачити, де ми опинимося.

Загалом мені важливо не лише досягти успіху самому, а й допомогти команді Audi, стати цінним активом для проєкту. Я прагну показати максимум і для себе, і для команди.