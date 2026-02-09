Хюлькенберг: «Подіум у мене вже є, тепер хочу перемогу»
Німець зазначив, що для цього потрібно максимально використовувати потенціал боліда та свої навички
32 хвилини тому
Пілот Audi Ніко Хюлькенберг поділився планами на сезон після того, як йому вдалося піднятися на подіум. Тепер німець націлений на більше — він прагне виграти Гран-прі. Слова наводить racingnews365.
Виграти гонку Формули-1 — це моя велика мрія. Подіум у мене вже є, тому наступним кроком для мене є перемога. Щоб цього досягти, потрібно максимально використовувати свої можливості та потенціал боліда.
Звісно, багато залежить від того, наскільки конкурентоспроможними ми будемо цього сезону і на якому рівні опиняться інші команди. Поки що передбачити складно. Так, перемога стане здійсненням мрії, але потрібно проявити терпіння і побачити, де ми опинимося.
Загалом мені важливо не лише досягти успіху самому, а й допомогти команді Audi, стати цінним активом для проєкту. Я прагну показати максимум і для себе, і для команди.
