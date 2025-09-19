Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив шанси захистити титул переможця Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

Ми сподіваємося далеко зайти в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Наш календар схожий на смугу перешкод, але якщо повернутися на рік тому, і порівняти старт тоді і зараз... Цей сезон почався для нас набагато краще. Ми всі розуміли, як важливо добре зіграти в Лізі чемпіонів, це була заслужена перемога.

Ми знаємо, як багато означають такі матчі, в таких турнірах, коли ти зустрічаєшся з сильним суперником, але ми готові грати у свій найкращий футбол і показувати високі результати», - повідомив Енріке.