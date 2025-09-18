Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поділився думками перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Барселони. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Це історичне протистояння. Як тільки ми дізналися, що нам дістався жереб із Барселоною, одразу з’явилося відчуття магії. Думаю, це буде неймовірний матч, але, звісно, ми зосередилися на тактичній підготовці та на тому, щоб показати хорошу гру.

Перемога над ПСЖ у 2023 році? Є речі, які ми можемо взяти з того поєдинку, але також і з усієї кампанії. Врешті-решт, ми не пройшли груповий етап, що стало великим розчаруванням, тож ці уроки допоможуть нам саме в цій грі. Цікаво буде подивитися, як ми зіграємо проти Барселони. Перемога в суботу повернула колективу впевненість.

Масштаб та рівень цих матчів – особливі. Усе навколо Ліги чемпіонів відрізняється від АПЛ: і підготовка, і відчуття. Досвід попередніх виступів може нам знову допомогти.