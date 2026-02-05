Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр зголосився залишитися в клубі до завершення ігрової кар'єри. За інформацією The Touchline, 32-річний футболіст настільки відданий «червоним дияволам», що готовий на значне зниження своєї зарплати заради нового контракту.

Після непростих етапів у кар'єрі та критики з боку ЗМІ та фанатів, зараз англієць відчуває впевненість як ніколи раніше. Під керівництвом Майкла Карріка Магвайр знову став ключовим гравцем команди.

Діюча угода захисника з Манчестером Юнайтед діє до літа 2026 року. За час виступів за клуб він провів 259 матчів, забив 17 голів та зробив 9 результативних передач. Наразі керівництво клубу розглядає можливість продовження контракту із досвідченим гравцем.

