Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік поділився враженнями після драматичної перемоги над Фулгемом із рахунком 3:2. Вирішальний гол у компенсований час, на 90+4 хвилині, забив Беньямін Шешко. Коментар наставника наводить Sky Sports.

«Це особливе місце і тут відбуваються особливі речі. Ця перемога – заслуга хлопців. Ми знали, що сьогодні на нас чекає дуже важкий матч.

Весь тиждень нам ставили питання про те, як розкривати низький блок і обігравати команди, які ти начебто мусиш обігравати, але сьогодні це точно був не той випадок. Фулхем – справді дуже хороша команда, і ми розуміли, що нам доведеться відповідати на багато запитань.

Респект хлопцям: після пропущеного на останніх хвилинах голу минулого тижня вони змогли зібратися, піти далі та виграти, а сьогодні було ще важче – і все одно ми знайшли переможний гол для Шешко. Я шалено радий за нього, він повністю це заслужив. Це є важливим моментом для всіх нас, але особливо для нього. Він на це заслуговує. З того часу, як я прийшов сюди, він був чудовий, і це відчуття він запам'ятає надовго», – сказав Каррік.