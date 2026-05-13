Сергій Разумовський

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Як повідомляє FotoMac, український хавбек близький до переходу в Трабзонспор.

За інформацією джерела, турецький клуб уже досяг домовленості щодо підписання 33-річного футболіста. Офіційно трансфер планують оформити після завершення сезону.

Очікується, що Маліновський укладе з Трабзонспором трирічний контракт. Також повідомляється, що зарплата українського півзахисника в новому клубі становитиме 1,2 мільйона євро на рік.

Трабзонспор нині посідає третє місце в турецькій Суперлізі. Після 33 турів команда має у своєму активі 69 очок. Команда втратила шанси на Лігу чемпіонів.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 34 матчі в усіх турнірах, забив шість голів і віддав три результативні передачі. Українець виступає за італійський клуб із 2023 року. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 2,5 мільйона євро.

