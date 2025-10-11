Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився в ефірі MEGOGO емоціями від свого дублю в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3).

Головне – це, звичайно, перемога сьогодні. Я добре пам’ятаю матч 2017 року тут, в якому ми багато володіли м’ячем, багато били по воротах, але програли 0:2. Тому сьогодні була тяжка гра.

Звичайно, вони в інший футбол вже грають, молоді хлопці дуже перспективні в них. Сьогодні, звичайно, головне було – результат, але, звичайно, ми використали всі нагоди, які в нас були. Звичайно, після цієї гри, думаю, буде більше інформації, ми будемо більше готові на матч-відповідь, який гратимемо вдома, в Польщі.

Дуже щасливий, що повернувся, звичайно, забив два м’ячі, виграли, але зараз головне – відновитися, тому що з Азербайджаном потрібно також 90 хвилин концентрації й максимальної самовіддачі.

Звичайно, вони контролювали гру, але не було в них багато моментів. Але епізоди роблять різницю. Трошки там дали, трошки там на підбирання не встигли. Треба подивитися. Чесно, я дуже втомився, сьогодні треба було робити багато бігової роботи.

Добре, що тримали темп 90 хвилин, навіть у кінці Ілля Забарний сказав, що треба трошки вище підніматися. Дуже класно, що хлопці не хотіли відсиджуватися та грати на нічию, а хотіли забити м’яч і виграти.

І, звичайно, хочеться сказати, що в нас команда класна, і хлопці, які на заміну вийшли, також свій вклад внесли в цю перемогу. Це дуже класно, що будь-який футболіст, який виходить на заміну, не здає в якості гри, тримає цей рівень.

Як вирвали перемогу? Класна атака, й Іван на підбиранні зіграв дуже здорово – свою ліву відтягнув за вуха і влучив дуже класно. Потім, звичайно, Артем Бондаренко класно віддав на Олега, також дуже класний гол, і ми закрили гру за 5-7 хвилин. Потім усі захищалися, як одна команда, від цього потрібно відштовхуватися й рухатися далі.