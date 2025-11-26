Гвардіола назвав винуватця поразки Манчестер Сіті від Байєра
Містяни поступилися леверкузенцям 0:2 у Лізі чемпіонів
близько 3 годин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від Байєра з рахунком 0:2 у поєдинку Ліги чемпіонів.
За словами наставника, невдача стала наслідком його власних рішень:
«Я беру на себе повну відповідальність за результат. Я вважаю, що в стартовому складі вийшли виняткові футболісти, але нам не вистачило чогось, що необхідне на найвищому рівні. Тепер нам потрібно боротися в наступних матчах. Байєр хороший. Ми теж робили багато правильних речей, у нас було більше моментів. Десять змін у старті? Я маю це прийняти. Я маю визнати, що, можливо, це занадто багато. Коли граєш кожні два-три дні, потрібно проводити ротацію. Але дивлячись на результат — можливо, це перебір», — сказав Гвардіола в ефірі TNT Sports.
У наступному турі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вирушить на виїзд, де зіграє проти Реала.