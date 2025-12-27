Манчестер Сіті ухвалив рішення виставити на трансфер центрального оборонця Натана Аке. Кандидатуру 30-річного нідерландця вже було запропоновано мадридському Реалу.

Англійський клуб розраховує виручити близько 30 мільйонів євро з можливого продажу футболіста та не планує відпускати його безкоштовно. Водночас у Реалі не демонструють серйозної зацікавленості у трансфері гравця Манчестер Сіті.

Натомість більш реальним претендентом на Аке наразі вважається Барселона, яка уважно стежить за ситуацією навколо захисника та може активізувати переговори.

Натан Аке виступає за Манчестер Сіті з літа 2020 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Контракт футболіста з клубом чинний до літа 2027 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро.

