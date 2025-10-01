Спортивний директор Барселони Деку підтвердив інтерес Манчестер Сіті до захисника каталонського клубу Жюля Кунде.

«Манчестер Сіті запитав, чи доступний Жюль Кунде на ринку, але ми відповіли, що ні. Не було ні офіційної пропозиції, ні перемовин», — цитує слова функціонера Mundo Deportivo.

Француз перейшов до Барселони із Севільї у 2022 році за 50 мільйонів євро. У поточному сезоні 26-річний гравець провів вісім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Діючий контракт Кунде з Барселоною розрахований до 2030 року, а експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що експрезидента Барселони звинуватили у нелояльному управлінні та фінансовій шкоді клубу.