Манчестер Сіті має найбільший трансферний мінус цього літа — 368,7 млн євро
Арсенал другий, Реал сьомий, Аль-Наср десятий
близько 2 годин тому
Манчестер Сіті завершив літнє трансферне вікно з найбільшим негативним балансом серед усіх клубів світу. За даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), містяни витратили на трансфери на 368,7 мільйона євро більше, ніж заробили (з урахуванням бонусів).
До топ-10 клубів з найбільшими мінусами увійшли:
Манчестер Сіті – мінус 368,7 млн євро
Арсенал – мінус 365,7 млн євро
Ліверпуль – мінус 244,4 млн євро
Манчестер Юнайтед – мінус 239,4 млн євро
Тоттенгем – мінус 213,5 млн євро
Сандерленд – мінус 168,4 млн євро
Реал Мадрид – мінус 165,7 млн євро
Комо – мінус 163,9 млн євро
Галатасарай – мінус 162,1 млн євро
Аль-Наср – мінус 148,6 млн євро
Також у дослідженні фігурує донецький Шахтар, але за підрахунками центру, гірники мають позитивне сальдо у плюс 23,5 млн євро і посідають 74-у сходинку.
