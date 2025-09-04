Манчестер Сіті завершив літнє трансферне вікно з найбільшим негативним балансом серед усіх клубів світу. За даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), містяни витратили на трансфери на 368,7 мільйона євро більше, ніж заробили (з урахуванням бонусів).

До топ-10 клубів з найбільшими мінусами увійшли:

Манчестер Сіті – мінус 368,7 млн євро Арсенал – мінус 365,7 млн євро Ліверпуль – мінус 244,4 млн євро Манчестер Юнайтед – мінус 239,4 млн євро Тоттенгем – мінус 213,5 млн євро Сандерленд – мінус 168,4 млн євро Реал Мадрид – мінус 165,7 млн євро Комо – мінус 163,9 млн євро Галатасарай – мінус 162,1 млн євро Аль-Наср – мінус 148,6 млн євро

Також у дослідженні фігурує донецький Шахтар, але за підрахунками центру, гірники мають позитивне сальдо у плюс 23,5 млн євро і посідають 74-у сходинку.

