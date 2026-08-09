Павло Василенко

Жозе Моурінью почав запроваджувати власні правила в мадридському Реалі. Португальський тренер вирішив посилити дисципліну та встановити чіткий режим для всіх футболістів без винятків.

Нові вимоги стосуються кількох аспектів щоденного життя команди – від харчування та пунктуальності до відновлення травмованих гравців. Зокрема, футболісти більше не зможуть самостійно обирати сніданок чи перекуси. За даними іспанських ЗМІ, меню в тренувальному центрі Вальдебебас тепер буде фіксованим.

Моурінью також встановив чіткий часовий регламент. Усі гравці повинні прибувати на базу щонайменше за годину до початку тренування незалежно від свого статусу в команді. За запізнення передбачені покарання. Фінансові санкції тренер поки не визначив, але порушників можуть відправляти на індивідуальні заняття в спортзалі.

Окрему увагу португалець приділяє відновленню. Травмовані футболісти повинні приходити до Вальдебебаса вранці та вдень для проходження реабілітаційних процедур. Особисті тренери гравців можуть продовжувати роботу, але лише під контролем штабу Реала.

Ще одне нововведення стосується спільного харчування. Моурінью хоче, щоб футболісти та тренерський штаб разом харчувалися на клубній базі. Таким чином тренер прагне встановити єдині правила для всього складу та повністю виключити привілеї.