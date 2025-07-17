Манчестер Сіті оголосив про підписання нового довгострокового контракту зі своїм технічним партнером — німецьким брендом Puma. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Згідно з умовами нового договору, співпраця триватиме до сезону 2034/2035. Щороку клуб отримуватиме близько 100 мільйонів євро. Це найприбутковіший контракт із технічним спонсором в історії англійського футболу.

Манчестер Сіті співпрацює з Puma із сезону 2019/2020. За цей час клуб здобув низку трофеїв як на національному, так і на міжнародному рівні.

У минулому сезоні Прем’єр-ліги команда Хосепа Гвардіоли фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці, пропустивши вперед Арсенал та Ліверпуль.

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