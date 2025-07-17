Манчестер Сіті підписав рекордний контракт із виробником форми
100 мільйонів на рік до 2035 року
близько 21 години тому
Манчестер Сіті оголосив про підписання нового довгострокового контракту зі своїм технічним партнером — німецьким брендом Puma. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Згідно з умовами нового договору, співпраця триватиме до сезону 2034/2035. Щороку клуб отримуватиме близько 100 мільйонів євро. Це найприбутковіший контракт із технічним спонсором в історії англійського футболу.
Манчестер Сіті співпрацює з Puma із сезону 2019/2020. За цей час клуб здобув низку трофеїв як на національному, так і на міжнародному рівні.
У минулому сезоні Прем’єр-ліги команда Хосепа Гвардіоли фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці, пропустивши вперед Арсенал та Ліверпуль.
Також, київське Динамо презентувало форму на новий сезон із трьома зірочками.