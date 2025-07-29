Павло Василенко

Майбутнє Родріго у Реалі залишається під серйозним питанням. У понеділок один з клубів Англійської Прем'єр-ліги направив запит про бразильця. За повідомленнями ЗМІ, гравець відхилив пропозицію.

Відразу після закінчення минулого сезону Ла Ліги Хабі Алонсо було призначено новим головним тренером мадридського Реала. Столичний клуб офіційно дебютував під керівництвом іспанця. На Клубному чемпіонаті світу цього року клуб дійшов до півфіналу, де поступився ПСЖ.

Проте турнір у США виявився для Родріго не вдалим. Бразилець зіграв три матчі і віддав одну гольову передачу, провівши на полі лише 91 хвилину.

Раптове зниження позицій 24-річного форварда в ієрархії Алонсо породило чутки про його продаж протягом кількох тижнів. Арсенал, серед інших, висловлював інтерес до придбання Родріго. Однак багато факторів вказують на те, що трансфер зрештою не відбудеться. Англійський клуб поступово скорочує склад.

Повідомляється, що керівництво Тоттенгема надіслало офіційний запит до Мадриду в понеділок. Клуб АПЛ розглядав можливість купівлі бразильця, але не захотів іти назустріч вимогам мадридців. Реал вимагає за гравця суму близько 90 мільйонів євро.

За словами журналіста Санті Ауни, Родріго також відмовився від можливості грати за Тоттенгем. Нападник колишнього чемпіона Іспанії не зацікавлений у переході до лондонського клубу та розглядає інші варіанти.

Бразильський гравець збірної завжди замислюється про зміну ситуації. Однак його мета – перейти до топового європейського клубу. Схоже, Тоттенгем він не вважає таким.