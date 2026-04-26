Манчестер Сіті вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка Англії – це рекорд турніру
В останнє «містяни» ставали володарями у 2023 році
близько 1 години тому
Манчестер Сіті – Саутгемптон / Фото - Yahoo
Манчестер Сіті переміг Саутгемптон у матчі 1/2 фіналу Кубка Англії – 2:1.
Гості відкрили рахунок, але господарі перемогли завдяки точним ударам Доку і Гонсалеса.
«Містяни» вчетверте поспіль вийшли у фінал турніру, раніше цього не вдавалося нікому.
У 2023 році Манчестер Сіті виграв Кубок Англії, а у двох минулих сезонах здобув срібні медалі турніру.
Другий півфінал відбудеться сьогодні, 26 квітня – Челсі зіграє проти Лідса.
