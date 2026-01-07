Англійський клуб Манчестер Юнайтед нещодавно розірвав контракт із португальським тренером Рубеном Аморімом, проте поки що не визначився з його постійним наступником.

Тимчасово підготовкою команди до гостьового поєдинку АПЛ проти Бернлі займається Даррен Флетчер, допоки керівництво продовжує пошуки нового головного тренера.

Серед можливих кандидатів розглядався колишній наставник міланського Інтера Сімоне Індзагі, який наразі очолює аравійський клуб Аль-Хіляль.

Проте 49-річний італієць оперативно відмовився від пропозиції Юнайтед і не планує найближчим часом міняти поточне місце роботи.