Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш зазнав ушкодження в поєдинку 17-го туру АПЛ проти Астон Вілли, в якому його команда поступилася з рахунком 1:2.

Як повідомляє The Telegraph, у ключового хавбека манкуніанців діагностовано травму м'яких тканин. Через це португалець ризикує вибути з ладу щонайменше на місяць.

У поточному сезоні Фернандеш провів за Манчестер Юнайтед 18 матчів у всіх турнірах, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та сімома гольовими передачами.

Найближчий двобій команда з Манчестера проведе 26 грудня проти Ньюкасла. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.