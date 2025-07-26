Мадридський Реал розглядав варіант із продажем кількох гравців, щоб поповнити клубний бюджет. Однак, як повідомляє іспанське видання Fichajes.net, цей план поки що не дав очікуваного результату.

Серед тих, кого активно згадували у трансферних чутках, опинилися Родріго, Ферлан Менді, Дані Себальос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Андрій Лунін, Давид Алаба, Вінісіус Жуніор та Ендрік. Тому Реал розчарований своїми результатами у літнє трансферне вікно.

Незважаючи на ажіотаж у пресі, на сьогоднішній день ніхто з них не перебуває на порозі відходу з команди. Більше того, більшість гравців не виявляють бажання змінювати клубну прописку, а конкретних пропозицій від інших команд на адресу Реала поки що не надходило.

Раніше повідомлялося, що Лунін провів розмову з головним тренером Реала щодо своєї ролі в команді.