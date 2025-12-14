Український хавбек Дженоа Руслан Малиновський може змінити клубну прописку та перебратися до туринського Ювентуса, інформує blastingnews.

Скаути Старої синьйори уважно спостерігають за грою 32-річного півзахисника і вже в січні мають намір розпочати обговорення можливого трансферу. Повідомляється, що туринці готові викласти за українця суму від 10 до 15 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Малиновський провів за генуезький клуб 13 зустрічей, записавши на свій рахунок два м'ячі та одну гольову передачу. Чинний контракт футболіста з Дженоа розрахований до літа 2027 року.

Раніше Малиновський оцінив Де Россі на чолі Дженоа.