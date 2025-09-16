Фланговий захисник збірної Нідерландів та міланського Інтера Дензел Думфріс може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Football Insider.

За інформацією видання, Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до 29-річного гравця, хоча раніше його хотіли бачити у своїх лавах і Манчестер Сіті. Обидва клуби планують розглянути варіант трансферу взимку.

Думфріс захищає кольори Інтера із серпня 2021 року, а його контракт із клубом розрахований до червня 2028 року. Ринкова вартість нідерландця оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що керівництво МЮ зберігає довіру до Аморіма.