Рома планує зміцнити атакувальну лінію та виявляє інтерес до форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе. Римський клуб не проти був би включити до угоди Артема Довбика, проте англійський клуб не розглядає такого обміну.

«Одне з імен, що обговорюються – це Зіркзе. Це було б неймовірним підсиленням. Гасперіні він дуже подобається, Рома намагається придбати його за низьку ціну. Манчестер не хоче Довбика, тому обміну не буде. Чекаємо...», – сказав журналіст Енріко Камеліо в ефірі Radio Radio Lo Sport.

28-річний Довбик у сезоні 2025/26 провів за Рому 13 матчів, провівши на полі 522 хвилини, забив два голи і зробив два результативні паси.

Раніше футболіст Роми відзначив Довбика після перемоги над Рейнджерс.