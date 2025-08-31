Головний наставник Челсі Енцо Мареска поділився враженнями після перемоги над лондонським сусідом Фулхемом (2:0) у третьому турі Англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить NBC Sports.

«Ми були недостатньо хороші в першому таймі і блискуче провели другий тайм. Гру можна проаналізувати ось так. У першому таймі ми не утримували м'яч, не вигравали єдиноборства. У другому ми діяли правильно.

Суддівські помилки на корись Челсі? Чесно кажучи, я так не думаю. Фол – це фол. Пенальті – це пенальті. Для мене це абсолютно очевидно. Якби у мене були якісь сумніви, я б сказав про це, але абсолютно ясно, що в одному епізоді був фол, а в іншому – гра рукою. Обидва рішення були правильними.

Затримки через ВАР? Можливо, це сталося тому, що обидва рішення були дещо складними. Їм знадобився час, щоб все правильно узгодити, але, знову ж таки, я думаю, що ВАР потрібен час, щоб прийняти рішення. Вісім хвилин у першому таймі і вісім у другому. Але ми перемогли, тож все добре» – сказав Мареска.