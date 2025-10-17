Головний тренер Челсі Енцо Мареска засмутив уболівальників повідомленням про те, що Коул Палмер залишиться поза грою ще на шість тижнів через травму. За словами наставника, його початкові очікування щодо швидкого відновлення футболіста виявилися надто оптимістичними.

«Я помилявся. На жаль, йому потрібно ще шість тижнів. Ми намагаємося захистити Коула, наскільки це можливо. Найголовніше, щоб він повернувся повністю готовим», — заявив тренер на прес-конференції.

Для Челсі та збірної Англії це серйозна втрата. Палмер, який зіграв ключову роль у переможних кампаніях команди в Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу, цього сезону встиг провести лише чотири поєдинки. Його відсутність особливо чутлива перед важливими матчами проти Аякса, Барселони та Арсеналу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель також висловив стурбованість, наголосивши, що існує ризик, що травма може перейти у хронічну форму. Він зазначив, наскільки важливо, щоб Палмер повернувся на поле цілком здоровим. Наразі півзахисник точно пропустить листопадові ігри національної команди, що ускладнить його підготовку перед Чемпіонатом світу.

