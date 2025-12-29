Відомий український тренер Мирон Маркевич у коментарі Sport.ua поділився своєю думкою щодо виступів Артема Довбика в складі Роми та причин спаду форми нападника після яскравого сезону в Жироні. Фахівець зізнався, що ще на етапі трансферу сумнівався в доцільності переїзду українця до Італії.

Італійський чемпіонат, де більшість команд грає від оборони, не підходить Довбику, який залежний від партнерів. Йому максимально підходила саме Ла Ліга, тому я й акцентував на цьому увагу у своїх тодішніх коментаряхні, де вся команда грала на Артема. Думаю, керівництво клубу погодилося б покращити його фінансові умови. Довбик разом із представниками обрали Рому, ймовірно, у фінансовому плані виграли і Жирона, і сам футболіст, але в ігровому аспекті – ні. Артем поступово втратив місце в стартовому складі, погіршилися його позиції і в збірній України, – сказав Мирон Богданович.

Свій наступний матч Рома проведе сьогодні, у понеділок, 29 грудня проти Дженоа о 21:45 за київським часом. Стала відома причина, через яку Артем Довбик не візьме участь у цьому поєдинку.