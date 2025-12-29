Ніцца офіційно повідомила про кадрові зміни на тренерському містку першої команди. Франк Ез залишив посаду головного тренера, а новим наставником орлят став Клод Пюель.

Для Пюеля це добре знайоме місце роботи. Французький фахівець уже тренував Ніццу раніше, очолюючи команду в період із 2012 до 2016 року. Керівництво клубу розраховує, що його досвід допоможе стабілізувати результати та піднятися в турнірній таблиці.

Після 16 зіграних турів чемпіонату Франції Ніцца перебуває на 13-й позиції, що не відповідає амбіціям клубу. Саме тому перед новим тренерським штабом поставлене завдання суттєво покращити результати в найближчих матчах.

Свій наступний поєдинок у Лізі 1 Ніцца проведе в суботу, 3 січня. На власному стадіоні команда зіграє проти Страсбурга, а стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.