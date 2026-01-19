Головний тренер польської Корони Яцек Зелінський поділився очікуваннями від товариської зустрічі з київським Динамо, яка запланована на 20 січня в рамках зимових зборів у Туреччині.

«Ми ретельно обирали суперників для контрольних матчів. Я радий, що зіграємо проти київського Динамо, команди, яка регулярно виступає в єврокубках. Вірю, що цей матч відповість на питання, які нас давно турбували.

Він також додав: «Наші спаринг-партнери демонструють різні стилі гри, і це висококласні суперники. Саме тому ми їздимо на тренувальні збори в теплі країни – щоб отримати максимальну користь з таких ігор», – сказав Зеліньські для ютуб-каналу польського клубу.