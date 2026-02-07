Майбутнє захисника МЮ визначиться в березні
Наразі навіть у клубі не можуть сказати, чи залишиться гравець
42 хвилини тому
Контракт англійського центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра спливає вже цього літа. Наразі немає ознак того, що 32-річний футболіст залишиться у складі червоних дияволів після завершення сезону.
Майбутнє гравця залежатиме від переговорів із клубом, які планується розпочати у березні, коли обидві сторони зможуть обговорити свої умови. Відомо, що Магвайр готовий вдатися до зниження зарплати заради продовження співпраці.
При цьому Манчестер Юнайтед ознайомився з пропозиціями, що надійшли на адресу захисника від інших клубів у зимове трансферне вікно, повідомив Ніколо Скіра.
Цього сезону Гаррі провів 13 матчів, забив два голи і віддав одну результативну передачу.
