Павло Василенко

У Франції розгорівся гучний кримінальний скандал, у центрі якого опинився 18-річний в’язень. Молодого чоловіка звинувачують в організації та плануванні викрадень заможних і відомих людей просто зі своєї тюремної камери. Однією з потенційних цілей, за даними Le Parisien, був форвард мадридського Реала та капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Повідомляється, що проти Клемента Л. 21 серпня в Нантері було відкрито кримінальне провадження. За версією слідства, він використовував Snapchat під псевдонімом «Лестер З», через який нібито передавав вказівки своїм спільникам, що перебували на волі.

Плани викрили після обшуку камери, де правоохоронці знайшли два мобільні телефони. Під час їхнього вивчення слідчі виявили список із 26 імен та адрес заможних людей, яких, за версією поліції, планували викрасти заради викупу. Серед можливих жертв були оптовий торговець м’ясом, відомий годинникар і Кіліан Мбаппе.

Справу вже називають серйозним ударом по тюремній системі Франції. Слідство з’ясовує, як ув’язнений отримав телефони та чи мав спільників, готових реалізувати викрадення.