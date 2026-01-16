Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не візьме участі у суботньому матчі Ла Ліги проти Леванте через дискомфорт у коліні, повідомляє MARCA.

Француз провів тренування разом із командою у четвер, але травма продовжує завдавати йому неприємних відчуттів. З тієї ж причини Мбаппе не зміг зіграти у нещодавньому поєдинку Кубка Іспанії проти Альбасете, який завершився поразкою 2:3.

У той же час Родріго, який пропустив попередній матч через м'язові проблеми, займався без обмежень і готовий вийти на поле в суботньому матчі з Леванте.

Раніше повідомлялося, що Клопп готовий повернутися до тренерської роботи лише заради Реала або збірної Німеччини.