Денис Сєдашов

Капітан та нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився амбітними очікуваннями від майбутнього чемпіонату світу з футболу. Форвард запевнив, що його команда налаштована винятково на максимальний результат. Слова наводить AS.

За словами лідера французів, будь-які інші завдання, окрім здобуття золотих нагород світової першості в США, Канаді та Мексиці, навіть не розглядаються всередині колективу.

Наша мета – виграти чемпіонат світу. Ми їдемо до Сполучених Штатів, щоб виграти чемпіонат світу. Я не розумію цих розмов про те, що наша мета – вийти у півфінал. Якщо наша мета – півфінал, то ми дійдемо до нього, припинимо боротися та повернемось додому? Ні! Наша мета – перемогти. Це мрія кожного. Кіліан Мбаппе

Нагадаємо, збірна Франції ставала чемпіоном світу у 1998 та 2018 роках, а на попередньому Мундіалі в Катарі дійшла до фіналу.

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