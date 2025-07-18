Павло Василенко

Кіліан Мбаппе знову став об'єктом карного розслідування у Франції. Прокуратура веде розслідування щодо нападника мадридського Реала за підозрою в «незаконних виплатах п'ятьом поліцейським і трьом охоронцям чеками на загальну суму 180 300 євро», повідомляє Canard Enchaîné.

Кіліан Мбаппе не відпочиває на лаврах. Після того, як ПСЖ зняв з себе звинувачення в цькуванні, нібито через яку він був ізольований від решти команди і змушений тренуватися з гравцями, які не брали участь у турі Японією та Південною Кореєю, зірка Реала тепер може бути звинувачений у Франції.

Паризька прокуратура розпочала розслідування та уважно вивчає кілька чекових платежів, зроблених 26-річним нападником. Canard Enchaîné повідомив, що Мбаппе «пожертвував 180 300 євро співробітникам поліції, які відповідають за безпеку гравців збірної Франції. Грунтуючись на цій інформації, прокуратура розпочала розслідування у четвер».

Паризька прокуратура повідомила агентству AFP, що розпочала розслідування «на основі звіту Tracfin від липня 2024 року про чеки, ймовірно помилково видані Мбаппе п'ятьом агентам CRS, яким було доручено захищати збірні Франції з футболу. Прокуратура підтвердила розслідування телеканалів M6 та RTL».

«Йдеться про підозри у нетипових фінансових операціях на користь п'яти співробітників поліції та трьох агентів приватної охорони», – повідомляють джерела, близькі до розслідування.

Стверджується, що ці чеки капітана збірної Франції були використані для «таємних платежів за приватні послуги» у сумі 180 300 євро, надані цими поліцейськими. Зокрема, вони мали супроводжувати Мбаппе у приватних поїздках до Камеруну та Провансу.

Представники форварда Реала виступили із заявою, в якій йдеться, що «все відбулося відповідно до закону, без будь-якої компенсації. З моменту свого дебюту у збірній Франції Мбаппе завжди відмовлявся від своїх бонусів».

За даними джерела, «восени має бути скликана дисциплінарна комісія щодо начальника поліції, і що він зобов'язаний повернути суми, які, як вважається, було отримано незаконно».